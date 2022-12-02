Ведущая Лера Кудрявцева не оценила совместную видеозапись, которую опубликовал певец Сергей Лазарев в социальных сетях. Теледива попросила артиста применить фильтр, но он отказал ей.
"Тварь, я тебе сказала, сделай фильтр", — возмутилась телеведущая.
После этого Лазарев немного поменял ракурс, улучшив освещение.
"Вот, другое дело", — отметила Кудрявцева.
Ранее телеведущая рассказала, что попалась на удочку мошенников, и назвала себя "лохом".
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