Телеведущая Лера Кудрявцева в шутку назвала артиста Сергея Лазарева "тварью"

Ведущая Лера Кудрявцева не оценила совместную видеозапись, которую опубликовал певец Сергей Лазарев в социальных сетях. Теледива попросила артиста применить фильтр, но он отказал ей.

"Тварь, я тебе сказала, сделай фильтр", — возмутилась телеведущая.

После этого Лазарев немного поменял ракурс, улучшив освещение.

"Вот, другое дело", — отметила Кудрявцева.

Ранее телеведущая рассказала, что попалась на удочку мошенников, и назвала себя "лохом".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.