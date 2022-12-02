Внук Ротару впервые рассказал о бегстве с Украины: "Начинаю новую жизнь"

Внук Софии Ротару Анатолий впервые рассказал о бегстве с Украины. По его словам, он хочет начать новую жизнь.

Несколько месяцев назад стало известно, что внук Ротару был задержан на украинской границе. Во время мобилизации Анатолий пытался выехать из страны. В одном из интервью он признался, что этот год был "самым сложным в его жизни". Он заявил, что был вынужден покинуть Украину, чтобы начать новую жизнь.

"Более шести месяцев жил жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня о себе и дала мне новый взгляд на происходящее", — признался 28-летний внук Ротару.

Сейчас Анатолий проживает в Европе. Внучка Ротару также находится не на родной земле, а наслаждается жизнью в США.

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