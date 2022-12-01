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Спектакль с Ахеджаковой могут отменить за слова актрисы про победу Украины

Шоу-бизнес

Жительница Нижнего Новгорода призвала отменить спектакль с Лией Ахеджаковой в главной роли за слова актрисы про "мнимое величие России", сообщает EADaily.

4 декабря в Нижнем Новгороде запланирован показ спектакля по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин".

Региональный Минкульт порекомендовал учреждению культуры отменить показ постановки, так как одна из жительниц Нижнего Новгорода напомнила позицию народной артистки РФ по поводу проведения спецоперации на Украине.

"Устала от этого мнимого величия России, борьбы за "свои" земли. Хочу приехать в Украину после её победы", — говорила звезда фильма "Служебный роман".

Не менее крамольной представляется высказывание автора пьесы Людмилы Улицкой, которая заявляла, что Владимир Путин станет персонажем анекдотов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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