Американский рэпер Канье Уэст сделал кучу странных заявлений в интервью. После признания в любви к Адольфу Гитлеру, он заявил, что поддерживает Владимира Путина.
Экс-супруг модели Ким Кардашьян наговорил много такого, что может поставить крест на его сценической карьере в США.
"Я очень пропутинский, очень пророссийский", — признался рэпер.
Артист, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, объяснил, что "Америку охватил сатанизм".
За ниже приведённые тезисы часть поклонников рэпера от него отвернулась.
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