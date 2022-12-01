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Рэпер США Канье Уэст объявил себя нацистом:  я очень пропутинский, пророссийский

Шоу-бизнес

Американский рэпер Канье Уэст сделал кучу странных заявлений в интервью. После признания в любви к Адольфу Гитлеру, он заявил, что поддерживает Владимира Путина.

Экс-супруг модели Ким Кардашьян наговорил много такого, что может поставить крест на его сценической карьере в США.

"Я очень пропутинский, очень пророссийский", — признался рэпер.

Артист, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, объяснил, что "Америку охватил сатанизм".

За ниже приведённые тезисы часть поклонников рэпера от него отвернулась.

  • Обама не был первым чернокожим президентом США, он был всего лишь еще одним еврейским президентом.
  • Есть много вещей, которые я люблю в Гитлере.
  • Я нацист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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