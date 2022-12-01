Рэпер США Канье Уэст объявил себя нацистом: я очень пропутинский, пророссийский

Американский рэпер Канье Уэст сделал кучу странных заявлений в интервью. После признания в любви к Адольфу Гитлеру, он заявил, что поддерживает Владимира Путина.

Экс-супруг модели Ким Кардашьян наговорил много такого, что может поставить крест на его сценической карьере в США.

"Я очень пропутинский, очень пророссийский", — признался рэпер.

Артист, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, объяснил, что "Америку охватил сатанизм".

За ниже приведённые тезисы часть поклонников рэпера от него отвернулась.

Обама не был первым чернокожим президентом США, он был всего лишь еще одним еврейским президентом.

Есть много вещей, которые я люблю в Гитлере.

Я нацист.

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