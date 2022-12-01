Пугачёву в этом году не хотят приглашать на корпоративы

Певица Алла Пугачёва в этом году после отъезда из России осталась без своего основного источника дохода — корпоративов.

В этом году на выступления Пугачёвой никто не оставляет заявок из-за высказываний певицы на фоне происходящего на Украине.

Помимо этого, в этом году Примадонна решила повысить расценки за свои выступления в два раза, рассказал в беседе с "МК" продюсер Сергей Лавров. Ещё недавно артистка просила за появление на публике от 10 миллионов рублей, а сейчас 40-минутное выступление Пугачёвой обойдётся заказчику в сумму от 20 миллионов рублей.

Как рассказал Лавров, раньше Примадонну любили приглашать на свои корпоративы богатые компании, это считалось престижным.

"У Аллы Борисовны в этом году нет корпоративов. И думаю, что не будет. Дешево она не едет, а дорого никто не берет", — сказал Лавров.

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