Продюсер Сергей Лавров заявил, что сбежавшая из России Алла Пугачёва столкнулась с серьёзными проблемами в Израиле. Миллиардеры отвернулись от певицы и не намерены приглашать её на корпоративы, отметил он.
"Дёшево она не едет, а дорого никто не берёт. За 40-минутное выступление Пугачёва хочет получать от 20 миллионов рублей", — заявил Лавров в беседе с "МК".
Теперь примадонна полностью зависит своего супруга Максима Галкина*, который активно разъезжает по Европе, отметил продюсер.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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