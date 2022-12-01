Лавров: Пугачёву не хотят приглашать на корпоративы в Израиле за 20 млн рублей

Продюсер Сергей Лавров заявил, что сбежавшая из России Алла Пугачёва столкнулась с серьёзными проблемами в Израиле. Миллиардеры отвернулись от певицы и не намерены приглашать её на корпоративы, отметил он.

"Дёшево она не едет, а дорого никто не берёт. За 40-минутное выступление Пугачёва хочет получать от 20 миллионов рублей", — заявил Лавров в беседе с "МК".

Теперь примадонна полностью зависит своего супруга Максима Галкина*, который активно разъезжает по Европе, отметил продюсер.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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