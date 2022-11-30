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Загулявшая певица Слава забыла автомобиль за 18 млн в салоне

Шоу-бизнес

Певица Слава так отметила покупку нового автомобиля, что не смогла его забрать.

Певица Анастасия Сланевская (Слава, — Прим. Ред.) всегда была откровенна со своими подписчиками. Недавно она на своей личной странице рассказала, что купила новый автомобиль. Сама певица не уточнила подробности покупки, но, по слухам, это Mercedes V300 за 18 миллионов рублей. Однако Слава не смогла забрать свой автомобиль, потому что отмечала.

"Так отметила свою покупку автомобиля, что даже не смогла его забрать из салона", — призналась Слава.

Также певица поделилась, как она спасается от похмелья. По её словам, ей хорошо помогает чашка кофе, ванная и "немножечко клюковки 33 градуса".

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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