Бородина призвала отобрать телефон у Бритни Спирс: "Она явно не в порядке"

Телеведущая Ксения Бородина призвала забрать телефон у Бритни Спирс.

Американская поп-принцесса Бритни Спирс опубликовала провокационное фото, под которым призналась, что "любит сосать". По мнению Бородиной, Спирс "не в порядке". Телеведущая уверена, что состояние "адски несчастной" Бритни усугубило "наркотики и популярность".

В своём Telegram-канале Бородина написала, что Спирс давно жаловалась, что дети не хотят с ней общаться. Телеведущая сомневается, что после таких фото они захотят возобновить отношения с матерью.

"Почему у неё не отберут телефон? Ну она же явно не в порядке. Она говорила, что страдает, что дети не общаются… А после такого детям захочется общаться?!" — написала Бородина.

Телеведущая уверена, что это результат отсутствия нормального детства. Она также отметила, что нынешнее состояние Спирс усугубили наркотики.

"Наркотики и такая популярность просто сгубили её. Всегда она мечтала о семье, и вот что получила!" — эмоционально написала Бородина.

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