Рейтинг Владимира Соловьёва стремительно падает вниз.
Телеведущий не любит обсуждать рабочие моменты на всеобщее обозрение. Однако игнорировать падение рейтинга его передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" сложно.
Mediascope опубликовал отчёт "100 наиболее популярных программ среди москвичей в возрасте старше 4 лет". С 21.11.2022 по 27.11.2022 г. "Вечер с Владимиром Соловьёвым" обогнали передача Ольги Скабеевой и четыре матча чемпионата мира по футболу.
Однако до финала мундиаля осталось всего 20 дней. После этого передача Соловьёва, скорее всего, снова восстановит свои позиции.
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