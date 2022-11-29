Бузова не согласна с критикой ремейка "Иронии судьбы", где сыграла одну из ролей

Телеведущая Ольга Бузова считает, что некоторые зрители напрасно критикуют ремейк самой известной новогодней кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!", выпущенный телеканалом ТНТ.

Артистка уверена, что новый фильм станет ещё одной новогодней традицией.

"Все вместе смеемся над "Какая же гадость — это ваша заливная рыба" и "Ой, тепленькая пошла". Это традиция для нашей страны. И я счастлива стать частью этой новой традиции", — написала Бузова в своём Telegram-канале.

Певица полагает, что благодаря тому, что в ремейке снялись современные актёры, знаменитую кинокартину "Иронию судьбы, или С легким паром!" посмотрит молодое поколение, которое понятия не имеет о режиссёре Эльдаре Рязанове. По мнению Бузовой, после просмотра ремейка молодые люди могут проявить интерес и к другим легендарным советским фильмам, прекрасно известным старшему поколению.

"Я очень благодарна любимому ТНТ, что он не только развлекает и смешит, но еще и развивает, и ищет пути к сердцу нового поколения", — сделала вывод Бузова.

В конце ноября стало известно о планах канала ТНТ создать новогодний проект "СамоИрония судьбы!" на основе фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Сообщается, что в нём будут задействованы звёзды современного шоу-бизнеса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кто новый возлюбленный Ольги Бузовой?