Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что Елена Воробей попросила политического убежища в Израиле.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал сообщение о том, что Елена Воробей уехала жить в Израиль фейком.
Садальский объяснил, что в середине декабря играет с Еленой Воробей в спектакле "Скупой папик".
Ранее Елена Воробей прокомментировала слухи о переезде в Израиль после начала спецоперации на Украине.
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