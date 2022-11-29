Садальский вступился за Елену Воробей после сообщений о её эмиграции в Израиль

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что Елена Воробей попросила политического убежища в Израиле.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал сообщение о том, что Елена Воробей уехала жить в Израиль фейком.

Садальский объяснил, что в середине декабря играет с Еленой Воробей в спектакле "Скупой папик".

Ранее Елена Воробей прокомментировала слухи о переезде в Израиль после начала спецоперации на Украине.

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