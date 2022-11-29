Дмитрий Нагиев о причинах ухода с Первого канала: решил поменять работу

Телеведущий Дмитрий Нагиев нарушил молчание после своего ухода с Первого канала и решил, что настало время объяснить поклонникам причины своего поступка.

Примечательно, что Нагиев достаточно долго предпочитал ничего не говорить на эту тему.

По словам телеведущего, причина его ухода — в желании сменить сферу деятельности и попробовать себя на новом поприще.

"Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел. Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще", — сказал Нагиев на YouTube-канале "Skillbox Лекторий".

Шоумен теперь хочет попробовать себя в роли бизнесмена. Он не исключает, что в будущем может открыть свой барбершоп.

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