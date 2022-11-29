Телеведущий Дмитрий Нагиев нарушил молчание после своего ухода с Первого канала и решил, что настало время объяснить поклонникам причины своего поступка.
Примечательно, что Нагиев достаточно долго предпочитал ничего не говорить на эту тему.
По словам телеведущего, причина его ухода — в желании сменить сферу деятельности и попробовать себя на новом поприще.
"Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел. Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще", — сказал Нагиев на YouTube-канале "Skillbox Лекторий".
Шоумен теперь хочет попробовать себя в роли бизнесмена. Он не исключает, что в будущем может открыть свой барбершоп.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.