Сын Яны Поплавской отправился в зону СВО и записал обращение к матери

Старший сын актрисы Яны Поплавский Клим проходил боевую подготовку в Чечне и сейчас прибыл в зону спецоперации на Украине. Артистка опубликовала в социальных сетях видеообращение Клима и пожелала российским солдатам как можно скорее остановить киевский режим и вернуться с победой.

"Мамуль, мы тут с Женей Лисицыным имеем честь завтракать. Мы сейчас на утреннее автопати едем. Поэтому всем вам здоровья! Я тебя люблю, мамуль! С Богом!" — обратился к матери Клим.

Подписчики Поплавской поддержали любимую актрису и назвали её "достойной мамой".

"Отличного парня ты воспитала своим трудом, своим примером"; "Яна, мой муж тоже там. Бойцы мотивированы", — пишут комментаторы.

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