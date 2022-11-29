Юмористка Елена Воробей заявила, что игнорирует критику из-за отъезда в Израиль

Российская юмористка Елена Воробей, получившая известность, выступая на сцене юмористической программы "Аншлаг", рассказала о своём отъезде из РФ в Израиль в эфире радиостанции "Первое Радио 89.1Fm".

По её словам, она старается не обращать внимания на публикации, критикующие её за "побег из страны" после начала специальной военной операции на Украине. Воробей призналась, что старается игнорировать подобного рода обвинения и выработать к ним резистентность.

"Я на это не обращаю внимания, потому что невозможно жить с этим. Оно, конечно, пронизывает, пронзает и здоровья не прибавляет, нервы у нас не железные, но резистентность всё-таки должна быть профессиональной чертой", — сказала пародистка.

Она также призналась, что уехала из Москвы из-за стресса и обнаружила в Израиле много "умных и культовых" российских артистов.

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