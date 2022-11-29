Вдова Юрия Шатунова заявила, что врач запретил ей слушать песни мужа

Вдова солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова Светлана призналась, что обратилась к специалистам за помощью, поскольку не смогла смириться с потерей мужа.

Она рассказала, что песня "А помнишь" является её любимой композицией из репертуара супруга. Однако по рекомендации врача Шатунова отказалась от прослушивания песен "Ласкового мая".

"Я не слушаю сейчас песни Юры. Врач запретил. Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. Надеюсь, оно, правда, лечит", — сказала вдова в беседе с "Аргументы и факты".

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