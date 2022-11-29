Елена Воробей оправдалась за эмиграцию в Израиль после начала СВО на Украине

55-летняя артистка Елена Воробей с началом специальной военной операции на Украине вслед за многими звёздами российской эстрады решила покинуть Россию и уехала в Израиль. Елена обосновалась в новой стране, обзавелась собственным домом и планирует активно заняться выступлениями.

Как признаётся Воробей, она смогла справиться с хейтом и осуждением после переезда. Главным мотивом эмиграции она назвала стресс, испытываемый ею в родной стране. Артистка также подчеркнула, что уехали из страны "умные, культовые люди".

"В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте. <...> Я со своим определённым чувством юмора сказала: "Слушайте, были "Рождественские встречи", а не пора ли делать "Ханукальные встречи Пугачевой?" — цитирует слова Елены StarHit.

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