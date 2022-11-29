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Малышева появилась в прозрачной юбке в эфире шоу "Жить здорово!"

Шоу-бизнес

Елена Малышева появилась в прозрачной юбке в эфире шоу "Жить здорово!".

Зрители привыкли видеть теледоктора в консервативных нарядах. Однако недавно Малышева удивила многих. На юбке, в которой она появилась в эфире Первого канала, было несколько прозрачных вставок. Через них можно было увидеть силуэт ног врача.

Стилист Алина Некипелая решила встать на сторону Малышевой. По её мнению, врач имеет право подбирать себе образы с изюминкой. Некипелая подчеркнула, что платье Малышевой — хорошая альтернатива обычному белому халату.

"Стильное платье с рюшами и прозрачными вставками на юбке, которые облегчают её образ. Я бы покороче подтянула рукава и раскрыла пару пуговиц у горла. И будет отлично", — сказала стилист в беседе с BLITZ+.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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