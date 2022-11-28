Садальский: СССР — это Уланова и Гагарин, а РФ — это Волочкова и Рогозин

Станислав Садальский намекнул на деградацию балета и космоса в нашей стране.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал личностей, которые олицетворяют две главные гордости нашей родины — балет и космос.

"СССР — это Уланова и Гагарин, а РФ — это Волочкова и Рогозин", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Ранее Станислав Садальский прокомментировал запрет на прокат сериала "Монастырь" с Настей Ивлеевой в главной роли. Представители РПЦ решили, что многосерийный фильм оскорбляет чувства верующих.

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