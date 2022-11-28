Никас Сафронов озвучил свою версии смерти Градского: Саша много нервничал

Художник Никас Сафронов выдвинул свою версии ухода из жизни композитора и певца Александра Градского.

По мнению Сафронова, он видит две причины скоропостижной смерти знаменитого музыканта. В качестве первой художник назвал избыточный вес, напомнив, что Градский весил под 200 килограммов. При этом причиной лишнего веса композитора Сафронов назвал не чревоугодие, а нарушенный обмен веществ.

"При этом я не скажу, что он много ел: просто физиология такая, обмен веществ", — сказал Сафронов в разговоре с mk.ru.

В качестве второй причины художник назвал впечатлительность Градского, который, по его мнению, всё принимал слишком близко к сердцу.

"Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие. Часто именно нервы являются основной причиной ухода из жизни", — пояснил Сафронов.

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