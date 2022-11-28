Вернувшаяся из США Бордовских употребляет медицинские грибы вместо кофе

Российская телеведущая Юлия Бордовских несколько лет назад решила изменить свою жизнь и переехала в США, где получила медицинское образование. Сейчас она консультирует людей, которые хотят вести здоровый образ жизни.

Также Бордовских увлекается выращиванием грибов для оздоровления и создания гормонального баланса.

"Это не психоделические грибы, а медицинские. И они абсолютно магические. Это натуральные энергобустеры, получше кофе и любых энергетических напитков. Вместо кофе с утра можно пить грибы с растительным молочком. Это как лекарство", — подытожила звезда в беседе с "МК".