Муж телеведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов собрал вещи и уехал из Москвы.
Зрители "60 минут" заметили, что Попов перестал появляться в эфире. Однако у этого была веская причина. Общественный деятель вышел на связь со своими подписчиками и рассказал, что он уехал из Москвы.
Попов заявил, что находится во Владивостоке. По его словам, там он решает местные проблемы и общается с журналистами.
"Что я хочу сказать тебе Владивосток! Я тебя очень люблю и обязательно вернусь", — сказал Попов.
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