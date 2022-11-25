Муж Скабеевой Попов собрал вещи и уехал из Москвы

Муж телеведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов собрал вещи и уехал из Москвы.

Зрители "60 минут" заметили, что Попов перестал появляться в эфире. Однако у этого была веская причина. Общественный деятель вышел на связь со своими подписчиками и рассказал, что он уехал из Москвы.

Попов заявил, что находится во Владивостоке. По его словам, там он решает местные проблемы и общается с журналистами.

"Что я хочу сказать тебе Владивосток! Я тебя очень люблю и обязательно вернусь", — сказал Попов.