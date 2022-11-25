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Певица Алекса отказалась от гражданства Украины и получила российский паспорт

Шоу-бизнес

Певица Алекса (Александра Чвикова. — Прим. ред.) в подростковом возрасте приехала на шоу "Фабрика звёзд" из Донецка и осталась жить в России. Сейчас исполнительница приняла решение отказаться от украинского гражданства.

"Ура! У мамы российский паспорт, дочь! Дали конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок", — рассказала она в социальных сетях.

Муж певицы отметил, что гражданство получила и их дочь Адриана.

"Осталось теперь папе забрать", — заметила Алекса.

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Автор: Мария Карева
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