Певица Алекса (Александра Чвикова. — Прим. ред.) в подростковом возрасте приехала на шоу "Фабрика звёзд" из Донецка и осталась жить в России. Сейчас исполнительница приняла решение отказаться от украинского гражданства.
"Ура! У мамы российский паспорт, дочь! Дали конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок", — рассказала она в социальных сетях.
Муж певицы отметил, что гражданство получила и их дочь Адриана.
"Осталось теперь папе забрать", — заметила Алекса.
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