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Максим Виторган летает из Израиля в Краснодар за зарплатой в 250 тысяч в день

Шоу-бизнес

После начала спецоперации актёр Максим Виторган обосновался в Израиле. Однако это не мешает ему зарабатывать в России. Артист недавно прилетел в Краснодарский край из Тель-Авива на съёмки нового фильма "Игра головой". Ему предложили главную роль математика с феноменальной памятью.

По данным издания "СтарХит", за один съёмочный день Виторган получает 250 тысяч рублей. Таким образом, за 20 рабочих смен сбежавший из России актёр заработает пять миллионов.

Коллеги артиста рассказали, что Виторган довольно адекватно ведёт себя на съёмочной площадке. 

"Без пафоса и гонора, что дадут — то и ест, не то, что некоторые — требуют тартары да ризотто с трюфелями. Успевает и потусоваться вечерами. Каждый день ходит по лучшим ресторанам", — сообщает инсайдер.

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Автор: Мария Карева
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