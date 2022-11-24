Садальский о запрете фильма "Монастырь" с Ивлеевой: А неверующие теперь не люди?

Станислав Садальский высмеял запрет на прокат сериала "Монастырь" с блогером Настей Ивлеевой в главной роли. РПЦ посчитало, что картина оскорбляет чувства верующих.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" пренебрежительно назвал Минкультуры "прачечной".

"А неверующие теперь не люди? Отличная реклама для фильма, так про него мало кто узнал бы. Раздули выше крыши", — написал Садальский в своём микроблоге.

Заслуженный артист РСФСР задался вопросом, идут ли сериалы в прокате.

"Нет. Его снимал Кинопоиск, на его платформе и прокатывают. Самодеятельная игра, Ивлеева в центральной роли. Ну-ну! Ещё Беркову в актрисы запишите, для сериала "Преисподняя", — выразил своё мнение Садальский.

Ранее режиссёр сериала "Монастырь" Александр Молочников похвалил Ивлееву за адекватность и работоспособность.