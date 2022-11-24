Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Лукашенко: целью расстрела пленных ВС РФ для Киева была эскалация
Генштаб ВСУ: военные ВСУ жалуются на затопление окопов из-за ударов войск ВС РФ
Журналист Афанасьев: священники помогают военным РФ, участвующим в СВО
Шукшина о Киркорове в новой "Иронии судьбы": Удивительно, что не в роли Нади
Генштаб ВСУ заявил о 15 тысячах военных Белоруссии, готовых к участию в СВО
Продюсер Дзюник о Милохине: "Крест на своей карьере он поставил, когда родился"
Forbes описал сценарии новых ракетных ударов по Украине: Блекаут всей страны
19FortyFive: Россия готовится к боевым действиям в Арктике
Ветеран ЦРУ Макговерн: США знают, что на самом деле произошло с MH17

Директор Шатунова прокомментировал слухи о любовнице певца: "Ерунда!"

Шоу-бизнес

Директор певца Юрия Шатунова прокомментировал слухи о его любовнице.

Слухи и сплетни о жизни звезды группы "Ласковый май" ходят даже после его смерти. Так, недавно малоизвестная артистка Ксения Грин заявила, что она была любовницей Шатунова. Директор певца Аркадий Кудряшов не смог сдержать эмоции, когда журналисты задали ему вопрос о возможной любовнице музыканта.

"Хватит ерунду (нецензурная лексика. — Прим. ред.) нести!" — сказал Кудряшов порталу BLITZ+.

Как пишут журналисты, таким образом директор певца намекнул, что слова Грин являются ложью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова
Популярное
В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО

Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.

В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Десант НАТО готовится занять Одессу
Путин не даст Армении выйти из ОДКБ Любовь Степушова Бисмарк хорошо знал о силе России и сделал Германию великой Сергей Лебедев Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки Ольга Лебедева
Военкор: ВСУ пошли в атаку на двух экскаваторах, но были уничтожены
Ракетным ударом Украина парализована. План Кремля в действии
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Последние материалы
Шукшина о Киркорове в новой "Иронии судьбы": Удивительно, что не в роли Нади
Директор Шатунова прокомментировал слухи о любовнице певца: "Ерунда!"
Генштаб ВСУ заявил о 15 тысячах военных Белоруссии, готовых к участию в СВО
Продюсер Дзюник о Милохине: "Крест на своей карьере он поставил, когда родился"
Forbes описал сценарии новых ракетных ударов по Украине: Блекаут всей страны
19FortyFive: Россия готовится к боевым действиям в Арктике
Ветеран ЦРУ Макговерн: США знают, что на самом деле произошло с MH17
Военкор Рожин о риске атаки ВСУ на Крым: Стратегический успех РФ под угрозой
Депутат ГД РФ Затулин объяснил свои слова о "спорных" территориях России
Ходаковский о запоздалых ударах по Украине: Начали в истерике бить по тылам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников