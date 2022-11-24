Директор Шатунова прокомментировал слухи о любовнице певца: "Ерунда!"

Директор певца Юрия Шатунова прокомментировал слухи о его любовнице.

Слухи и сплетни о жизни звезды группы "Ласковый май" ходят даже после его смерти. Так, недавно малоизвестная артистка Ксения Грин заявила, что она была любовницей Шатунова. Директор певца Аркадий Кудряшов не смог сдержать эмоции, когда журналисты задали ему вопрос о возможной любовнице музыканта.

"Хватит ерунду (нецензурная лексика. — Прим. ред.) нести!" — сказал Кудряшов порталу BLITZ+.

Как пишут журналисты, таким образом директор певца намекнул, что слова Грин являются ложью.