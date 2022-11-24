Директор певца Юрия Шатунова прокомментировал слухи о его любовнице.
Слухи и сплетни о жизни звезды группы "Ласковый май" ходят даже после его смерти. Так, недавно малоизвестная артистка Ксения Грин заявила, что она была любовницей Шатунова. Директор певца Аркадий Кудряшов не смог сдержать эмоции, когда журналисты задали ему вопрос о возможной любовнице музыканта.
"Хватит ерунду (нецензурная лексика. — Прим. ред.) нести!" — сказал Кудряшов порталу BLITZ+.
Как пишут журналисты, таким образом директор певца намекнул, что слова Грин являются ложью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.