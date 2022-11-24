Продюсер Дзюник о Милохине: "Крест на своей карьере он поставил, когда родился"

Продюсер Леонид Дзюник прокомментировал отъезд тиктокера Дани Милохина.

По мнению Дзюника, Милохин может не рассчитывать на снисхождение.

"Крест на своей карьере он поставил, когда родился. Он это сделал от недалекого ума", — сказал продюсер порталу BLITZ+.

Дзюник уверен, что юный блогер вернётся в Россию, потому что в США он "никому не упал".

"То, что сейчас есть такие Милохины, — это следствие всего, что происходило в последние сорок лет", — подытожил продюсер.