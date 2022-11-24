Никита Ефремов признался в алкогольной зависимости

Сын актёра Михаила Ефремова Никита признался, что решает все свои духовные проблемы с помощью специалистов. Например, артист следует совету психолога и избавляется от чрезмерной агрессии, нанося удары палкой по подушке.

"Ещё кричу в лесу", — рассказал Ефремов-младший.

Также артист не стал скрывать свои проблемы с алкоголизмом. Однако после того как он осознал реальное наличие недуга, бороться с зависимостью стало легче.

"Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто", — цитирует его слова портал "7 дней".