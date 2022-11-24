Чулпан Хаматова стала актрисой года в Латвии

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова с гордостью сообщила, что стала актрисой года в Латвии. Телеведущий Руслан Осташко прокомментировал новый статус артистки и отметил, что это звание вряд ли что-то значит.

"Латыши наспех состряпали политизированные номинации, наградили ту, которая мимо проходила. Это как получить звание "Мисс Вселенная" от мамы. Приятно, но в магазине не принимают", — отметил он в своём Telegram-канале.

Ранее Хаматова назвала звание народной артистки РФ "бредятиной", чем шокировала своих российских коллег. Продюсер Иосиф Пригожин не исключил, что актриса произнесла данную фразу под воздействием запрещённых веществ.

"Что с ней, она нюхает что ли?!" — негодовал он.