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Режиссёр сериала похвалил Ивлееву за адекватность и работоспособность

Шоу-бизнес

По словам режиссёра сериала "Монастырь" Александра Молочникова, начинающая актриса Настя Ивлеева покорила его и съёмочную группу своей работоспособностью, выдержанностью и адекватным восприятием себя.

Режиссёр сериала похвалил Ивлееву за адекватность и работоспособность

Режиссёр отметил, что за все 40 смен съёмок Ивлеева всего лишь один-единственный раз дала волю нервам, в то время как все остальные 39 смен она была настоящим образцом для подражания.

"За свои 40 (около того) смен, ты сорвалась один раз! В последнюю смену. И никто не спорил с тобой, все молча слушали твой наезд и готовы были аплодировать в конце, потому что все предыдущие 39 смен ты вела себя невероятно. Я давно не встречал такой работоспособности и адекватности восприятия самой себя", — приводит слова Молочникова сайт kp. ru.

В сериале "Монастырь", который по просмотрам побил все рекорды на "Кинопоиске", Ивлеева исполнила роль распутной особы Марии, вынужденной скрываться от своих преследователей в монастыре.

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Автор: Светлана Нерадовская
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