Милохин повышает гонорар и требует от организаторов чипсы с "Дошираком"

Известный тиктокер Даня Милохин, видимо, не слишком переживает из-за перспектив своей концертной деятельности в России, потому что решил просить за своё появление на публике на миллион больше.

Как сообщает Telegram-канал Mash, юной звезде всё равно, перед кем и где выступать, главное, чтобы ему заплатили за это три миллиона, а не два, как было ещё недавно.

Милохин выразил готовность прилететь и порадовать поклонников своим творчеством, если они выполнят прописанные в его райдере требования.

Согласно ему, Милохина устроит перелёт эконом-классом, однако для проживания ему и членам его команды нужны отдельные пятизвёздочные номера с отдельной гримёркой, оборудованной туалетом, в которой в обязательном порядке есть туалетная бумага.

Взор тиктокера в гримёрке и номере непременно должны радовать игрушка-единорог и воздушные шары, зато в еде Даня Милохин непривередлив: он ожидает, что организаторы будут кормить его "Дошираком" с куриным вкусом, чипсами, картофельным пюре, глазированными сырками, пюре "Агуша" и Pepsi.