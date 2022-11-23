Продюсер Лавров заявил о ненависти Аллы Пугачёвой к Борису Гребенщикову

После начала спецоперации на Украине певица Алла Пугачёва, юморист Максим Галкин* и их дети решили обосноваться в Израиле. Артистка активно публикует фотографии в социальных сетях с другими сбежавшими из России звёздами.

Продюсер Сергей Лавров прокомментировал поведение примадонны и был возмущён её дружелюбным общением с Борисом Гребенщиковым после мероприятия.

"Она терпеть его не могла. Она бы к нему не подошла никогда в жизни, в Кремле встретилась бы, даже не поздоровалась. Сказала бы: "Ну, кто это, вонь какая-то", — и прошла бы мимо. А тут пожалуйста", — заявил Лавров в беседе с порталом PopCornNews.

По его мнению, певица делает всё, чтобы напомнить о себе, поэтому фотографируется с другими артистами для публикации в Сети.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.