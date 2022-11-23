Владимир Пресняков страдает от осложнений после перенесённого коронавируса

В 2021 году певец Владимир Пресняков перенёс коронавирусную инфекцию, однако болезнь не прошла бесследно. Сейчас композитор страдает от осложнений. Об этом рассказала его супруга Наталья Подольская. На данный момент певица находится на отдыхе, сам Пресняков остался дома.

"Володя не полетел из-за осложнений после ковида. И это стало для нас неприятным сюрпризом. Но море всегда меня успокаивает и умиротворяет. План — восстановление", — призналась Подольская в социальных сетях.

Артист насколько сильно болел коронавирусом, что "едва вышел живым".