Игорь Николаев и Наташа Королёва расстались из-за Анжелы Кулаковской

Гармоничный союз Игоря Николаева и Наташи Королёвой на протяжении 10 лет радовал поклонников новыми хитами. Однако в последние годы композитора всё чаще замечали с другими женщинами.

Николаев практически не ночевал дома, мог пропасть на несколько дней без объяснений. Но развод с Королёвой не входил в его планы.

В конце 90-х у Николаева появился новый директор Анжела Кулаковская, отношения с которой быстро переросли из рабочих в романтические. Королёва не смогла простить очередное предательство мужа. Официально супруги развелись через год после расставания – в конце 2001 года, сообщает "Комсомольская правда".