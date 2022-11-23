Гармоничный союз Игоря Николаева и Наташи Королёвой на протяжении 10 лет радовал поклонников новыми хитами. Однако в последние годы композитора всё чаще замечали с другими женщинами.
Николаев практически не ночевал дома, мог пропасть на несколько дней без объяснений. Но развод с Королёвой не входил в его планы.
В конце 90-х у Николаева появился новый директор Анжела Кулаковская, отношения с которой быстро переросли из рабочих в романтические. Королёва не смогла простить очередное предательство мужа. Официально супруги развелись через год после расставания – в конце 2001 года, сообщает "Комсомольская правда".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.