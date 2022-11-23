Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снялась в романтичной фотосессии, выбрав живописные места у водоёма в Туле.
Представ в длинном, светлом, струящемся платье без своего частого аксессуара — очков — Брухунова зашла по щиколотку в воду и повернулась к зрителям через плечо.
"Без очков Татьяна внезапно стала копией актрисы Елизаветы Боярской, а её причёска с локонами добавила ещё больше сходства с известной артисткой", — пишет "7дней".
Брухунова любит удивлять подписчиков необычными нарядами. Недавно она опубликовала фото, надев комплект из манишки и шапочки в технике кроше.
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