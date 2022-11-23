Украинская певица Ани Лорак продолжительное время не проявляла активности в социальных сетях. На днях она обратилась к поклонникам после многомесячного молчания. Находящаяся в Испании артистка опубликовала пост в своём аккаунте. Она объяснила, что молчала, поскольку не хотела быть использованной.
"Привет, мои дорогие! Многие спрашивают, где я. Я с вами! Знаю, что вы скучали. Я тоже очень скучаю. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. Сейчас я подготовила много проектов и идей. И мне хочется с вами разделить это", — призналась Лорак .
С началом специальной военной операции певица практически прекратила публичные выступления и редко появлялась в соцсетях. Уроженка Черниговской области после 2014 года проживала в РФ. Певице присвоено звание народной артистки Украины 2008 году.
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