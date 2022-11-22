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Настя Ивлеева приняла участие в съёмках драматического сериала и показала грудь

Шоу-бизнес

31-летняя блогер Настя Ивлеева приняла участие в съёмках драматического сериала "Монастырь" и показала грудь.

Настя Ивлеева приняла участие в съёмках драматического сериала и показала грудь

Этот ноябрь для Насти Ивлеевой полон премьер. Недавно на экранах стартовал проект "Сердце Ивлеевой", в котором Анастасия ищет любовь среди десятка мужчин.

"Ситуация для меня новая, формат тоже новый. И я так предполагаю, что мне придется быть откровенной", — сказала Ивлеева.

Также стартовал сериал "Монастырь" в котором Настя исполнила главную роль. По первым сериям стало ясно, что Ивлеева будет играть девушку Машу, которая, спасая свою жизнь, хочет укрыться в мужском монастыре.

Хоть на экран вышло всего три серии, но Настя уже успела наделать шуму, появившись в кадре обнажённой. Судя по всему, звезда сыграла в откровенной сцене без участия дублерши.

"Не могу сказать, что она легко на это согласилась. Но к счастью, откровенные сцены мы поставили где-то через месяц после начала съемок. К этому моменту у нас возникло доверие друг к другу ", — сказал ранее режиссер "Монастыря" Александр Молочников.

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Автор: Юлиана Смирнова
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