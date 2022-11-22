Гордон* отреагировал на запоздалое обращение Ани Лорак: "Моя ж ты курочка"

Украинский журналист Дмитрий Гордон* высказался об обращении певицы Ани Лорак, которая вышла из тени на 272 день проведения СВО.

Гордон упрекнул певицу украинского происхождения в том, что она "только сейчас разродилась".

Ани Лорак объяснила причину своего молчания тем, что она опасается быть использованной.

"С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", — сказала артистка в своём видеообращении.

Дмитрий Гордон напомнил Лорак о беженцах, покалеченных и убитых.

"Моя ж ты курочка… Ах, какая нежная фиалка. В Киев приезжай. В Херсон, Николаев, Запорожье, в родную Черновицкую область! И там спой в бомбоубежище про любовь, запроданка", — обратился журналист к певице.

Ранее Андрей Данилко вступился за Ани Лорак. Он объяснил её молчание страхом.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.