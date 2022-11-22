Прилепин ответил Собчак: Саркастически хохочет: я вас уделываю даже во время СВО

Захар Прилепин объяснил Ксении Собчак, почему россияне хотят на Новый год видеть Аллу Пугачёву, но не хотят слушать песни о спецоперации на Украине.

Ксения Собчак опубликовала рейтинг звёзд, которых ждут люди на телеэкранах в новогоднюю ночь. В списке лидируют Николай Басков и Алла Пугачёва.

Прилепин припомнил журналистке фразу о том, что "народу всё равно, о чём там пишет Захар Прилепин" и о том, что, согласно социологическим опросам, люди хотят встретить Новый год традиционно с "Голубым огоньком", не желая погружаться с серьёзную тематику СВО.

"Я тут вынужден, в целом, с Ксенией Анатольевной согласиться. Во-первых, все люди, конечно, хотят мира", — написал литератор в своём микроблоге.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" отметил, что у таблоида всегда будет больше поклонников, чем у Свиридова и Шостаковича, однако он уверен, что в долгосрочной перспективе выиграет высокая культура.

"Собчак легко уделывает по цитируемости и Поддубного, и Сладкова и нас. И когда люди пишут в блогах: "да кому она нужна!" — она в ответ саркастически хохочет: я вас уделываю даже во время СВО! Да, пошлость побеждает. Но останется всё равно "Бородино", — выразил своё мнение Прилепин.