Концерт российского певца Niletto (Данил Прытков. — Прим. ред.) жёстко раскритиковала одна из его поклонниц. Об этом артист рассказал в социальных сетях, где выложил переписку с девушкой.
Фанатка назвала выступление Niletto "полной лажей" и подчеркнула, что на концерте был ужасный звук. В результате она покинула шоу, так как слушать песни было невозможно.
"Это был не концерт, а издевательство! Ни одного слова не слышно!" — возмутилась девушка.
Прытков поинтересовался, сколько денег поклонница заплатила за билет, после чего перевел сумму в размере четырёх тысяч рублей.
"Чтобы больше вас на своих концертах я не видел, мне такая энергия не нужна!" — написал артист.
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