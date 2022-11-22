Niletto вернул четыре тысячи за билет раскритиковавшей его концерт поклоннице

Концерт российского певца Niletto (Данил Прытков. — Прим. ред.) жёстко раскритиковала одна из его поклонниц. Об этом артист рассказал в социальных сетях, где выложил переписку с девушкой.

Фанатка назвала выступление Niletto "полной лажей" и подчеркнула, что на концерте был ужасный звук. В результате она покинула шоу, так как слушать песни было невозможно.

"Это был не концерт, а издевательство! Ни одного слова не слышно!" — возмутилась девушка.

Прытков поинтересовался, сколько денег поклонница заплатила за билет, после чего перевел сумму в размере четырёх тысяч рублей.

"Чтобы больше вас на своих концертах я не видел, мне такая энергия не нужна!" — написал артист.