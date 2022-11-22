Собчак опровергла сообщения об увольнении коммерческого директора Суханова

Известная журналистка Ксения Собчак отреагировала на данные СМИ, согласно которым она уволила коммерческого директора Кирилла Суханова. Как подчеркнула телеведущая, издания распространили дезинформацию.

"Кирилл вернётся на свою работу", — сказала Собчак.

По её словам, Суханов является важным сотрудником. Поскольку он находится в следственном изоляторе, обязанности руководителя получила его команда, объяснила журналистка. Она добавила, что пытается освободить свою коллегу.

Ранее в РИА Новости сообщили, что должность гендиректора фирмы "КС 2" получила Татьяна Фролова.