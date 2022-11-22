Известная журналистка Ксения Собчак отреагировала на данные СМИ, согласно которым она уволила коммерческого директора Кирилла Суханова. Как подчеркнула телеведущая, издания распространили дезинформацию.
"Кирилл вернётся на свою работу", — сказала Собчак.
По её словам, Суханов является важным сотрудником. Поскольку он находится в следственном изоляторе, обязанности руководителя получила его команда, объяснила журналистка. Она добавила, что пытается освободить свою коллегу.
Ранее в РИА Новости сообщили, что должность гендиректора фирмы "КС 2" получила Татьяна Фролова.
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