Актриса Ольга Будина призвала учить детей стрелять: СВО закончится не завтра

Актриса Ольга Будина считает необходимым готовить детей к Специальной военной операции.

Звезда фильма "Идиот" уверена, что российским детям нужна начальная военная подготовка. Она призвала матерей поспособствовать тому, чтобы их отпрыски имели боевые навыки.

"Не сиди у телевизора! Иди осваивай. Говори ребёнку, чтобы он занимался этим, учился стрелять, учился преодолевать препятствия, становился более выносливым физически. Специальная военная операция закончится не завтра", — выразила свою позицию Будина.

Ранее Ольга Будина заявила, что готова отправить своего сына на СВО, если ему придёт повестка.