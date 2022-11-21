Актриса Ольга Будина считает необходимым готовить детей к Специальной военной операции.
Звезда фильма "Идиот" уверена, что российским детям нужна начальная военная подготовка. Она призвала матерей поспособствовать тому, чтобы их отпрыски имели боевые навыки.
"Не сиди у телевизора! Иди осваивай. Говори ребёнку, чтобы он занимался этим, учился стрелять, учился преодолевать препятствия, становился более выносливым физически. Специальная военная операция закончится не завтра", — выразила свою позицию Будина.
Ранее Ольга Будина заявила, что готова отправить своего сына на СВО, если ему придёт повестка.
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