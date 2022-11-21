Кристина Асмус боялась попасть в детский дом из-за родителей-бандитов

Актриса Кристина Асмус неохотно вспоминает о своём детстве из-за напряжённых отношений с родителями. Артистка выросла в многодетной небогатой семье, поэтому будущая знаменитость была вынуждена донашивать одежду за старшими и могла только мечтать о сладостях.

Однажды наступил период, когда в доме Асмус появились компьютер, трёхкамерный холодильник и DVD. Тогда актриса подумала, что её родители связались с преступниками.

"Мы с сёстрами думали: ну всё, наши родители — бандиты! Испугались мы знатно и уже были уверены, что нас сдадут в детский дом", — рассказала актриса в социальной сети.

Однако внезапное богатство родителей объяснилось наследством. Им досталась квартира в Саратове от бабушки, после продажи которой началась безбедная жизнь. Асмус призналась, что тогда почувствовала себя "золотой молодёжью".