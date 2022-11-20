Станислав Садальский прокомментировала слова актрисы Татьяны Васильевой про бедствующих внуков в Германии.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поиронизировал над жлобами актрисы Татьяны Васильевой, которая рассказала, как тяжело её внукам живётся за рубежом.
"Как же противно смотреть на всех этих актёров, артистов и певцов, подлизывающих Путину, которые почему-то своих детей и внуков отправляют жить за границу. Вот и актриса Татьяна Васильева плачется о внуках, которые живут в Германии почти в нечеловеческих условиях", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.
Он отметил, что Россия воспитывает волевых людей.
"Спят в Германии на шконках, живут в нищете, хуже, чем в России — но мужественно терпят", — съязвил актёр.
Ранее Станислав Садальский высказался о выходе банкира Олега Тинькова из гражданства РФ.
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