Изменившаяся актриса Екатерина Климова впервые за долгое время опубликовала фото

Долгое время не проявлявшая активность в социальных сетях российская актриса Екатерина Климова опубликовала фото, удивив поклонников изменениями во внешности.

Фолловеры заметили сходство с известной голливудской актрисой:

"Русская Анджелина Джоли", — написала одна из подписчиц.

Представ на фото в наряде с декольте и с вечерним макияжем, Климова загадочно подписала кадр:

"Мне говорят: "Нету такой любви". Мне говорят: "Как все, так и ты живи!"

Екатерина Климова

Ранее сообщалось, что российскую актрису Юлию Ауг, сыгравшую Елизавету I, по решению суда выселили из квартиры в Москве.