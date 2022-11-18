Долгое время не проявлявшая активность в социальных сетях российская актриса Екатерина Климова опубликовала фото, удивив поклонников изменениями во внешности.
Фолловеры заметили сходство с известной голливудской актрисой:
"Русская Анджелина Джоли", — написала одна из подписчиц.
Представ на фото в наряде с декольте и с вечерним макияжем, Климова загадочно подписала кадр:
"Мне говорят: "Нету такой любви". Мне говорят: "Как все, так и ты живи!"
Ранее сообщалось, что российскую актрису Юлию Ауг, сыгравшую Елизавету I, по решению суда выселили из квартиры в Москве.
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