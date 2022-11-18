60-летний куплетист из "Аншлага" Бандурин собирается снова стать отцом

60-летний куплетист из "Аншлага" Николай Бандурин и его супруга хотят снова стать родителями. Артист рассказал, что пара планирует взять ребёнка из приюта. Он отметил, что построил новый дом после пожара. В строительстве активное участие принимали друзья семьи.

Юморист недавно вернулся из зоны спецоперации, куда отвозил гуманитарную помощь и выступал перед солдатами.

"Никогда не думала, что придется ждать мужа чуть ли не с фронта", — рассказала супруга артиста в эфире программы "Малахов".