Продюсер Рудченко: юморист Гарик Харламов не сможет начать сольную карьеру

Резидент Comedy Club Гарик Харламов недавно объявил о своём уходе из проекта, что расстроило зрителей шоу. Однако уже через 12 дней юморист заявил, что возвращается на роль соведущего Павла Воли. Харламов обосновал такое решение: поклонники написали петицию. Продюсер Павел Рудченко прокомментировал ситуацию и отметил, что у юмориста построить сольную карьеру получится едва ли.

"Наверняка Харламов продолжит в том же русле — миниатюры, постановки, если не предложат административную функцию, в чем я сомневаюсь. Он просто вернётся тем же комедиантом, с Павлом Волей отрабатывать шутки. Не думаю, что ему нужна сольная карьера. Без федерального ТВ его рейтинги сразу упадут, ему в любом случае на каких-то каналах быть", — высказался Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Продюсер также считает, что амплуа Харламова уже закрепилось, поэтому пробовать шоу наподобие "Давай поженимся!" ему не стоит.