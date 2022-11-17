47-летняя актриса Ольга Будина поддержала специальную военную операцию России. По её мнению, сейчас самое время сплотиться ради будущей победы нашей страны.
Новость о частичной мобилизации в РФ Ольга восприняла спокойно. Она не возражает, чтобы и её 18-летний сын Наум от предпринимателя Александра Наумова, в случае необходимости, присоединился к защитникам родины.
"Мой сын меня во всём поддерживает, у нас с ним нет разночтений. Мы прошли в этом смысле большой путь. Много разговаривали, обсуждали. Сегодня задача мам — сделать всё возможное, чтобы подготовить своего ребёнка. Сын знает, если ему придёт повестка, он отправится в военкомат", — рассказала артистка в передаче "Эмпатия Манучи" на YouTube.
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