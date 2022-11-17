Ксения Собчак сменила стрижку после скандала с уголовным делом о вымогательстве

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак впервые появилась на видео после скандала с уголовным делом по поводу вымогательства.

После отъезда в Литву в конце октября журналистка впервые опубликовала видео, продемонстрировав публике изменения в имидже. Выяснилось, что в период отсутствия на родине ведущая решила сменить стрижку. На кадрах Собчак можно увидеть с коротким каре во время записи рекламного ролика о риэлтерской компании Дубая, пишет "7 дней".

Ксения Собчак сделала короткое каре

Ксения ранее не озвучивала планов об эмиграции, однако гражданство Израиля всё же оформила. В начале ноября Собчак заметили в России.