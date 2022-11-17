Родившая сына Катя Гордон рассказала о чуде: "Теодора я загадала в Белграде"

Екатерина Гордон стала мамой в третий раз. Правозащитница рассказала о чудесном совпадении, связанном с рождением её сына.

Юрист поведала, как посетила в Белграде храм Святого Саввы, где она попросила даровать ей ещё одного наследника, чтобы иметь общих детей с её нынешним супругом.

"Хотела подарить ему в довесок кровного", — объяснила Екатерина, отметив, что после сложных предыдущих родов шансов на это у неё было мало.

Она пообещала в храме, что назовёт сына в честь святого.

"Увидела я там мозаику святого Теодора и написала мужу, что будет сын", — рассказала Гордон.

Правозащитница объяснила, что к её словам все отнеслись скептически.

"Сегодня мы рожали (так вышло) чуть раньше срока… и только что оказалось, что именно сегодня день… Святого Теодора! Вот так совпадение", — написала Екатерина в своём микроблоге.

Гордон поздравила сама себя с материнством.

"С рождением меня третьего сына… Теодора, Тео, которого я однажды загадала в Белграде", — поделилась радостью юрист.

Ранее Екатерина Гордон откликнулась на жалобы жён и матерей по поводу того, что мобилизованных отправляют на СВО без должной подготовки.