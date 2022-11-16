Похудевшая 56-летняя певица Наталья Штурм опубликовала фото топлес в отеле Риги

Певица Наталья Штурм отдыхает в Риге. Похудевшая артистка решила продемонстрировать поклонникам изменения в фигуре и опубликовала фотографию, представ топлес.

56-летняя артистка не раз заявляла, что не стесняется демонстрировать публике тело, поскольку отражение в зеркале её устраивает. По её словам, похудеть ей помогли режим питания и тренировки. Сейчас певица весит 57 килограммов.

"Снова в Риге ночую в новом отеле. Я похудела. Заметно? Как мне лучше: потолще или похудее?" — задала она вопрос к пользователям Сети.

Подписчики оставили комментарии с комплиментами. По словам некоторых из них, певица выглядит не старше 35 лет. Некоторые поклонники пожурили певицу за неприличный снимок.